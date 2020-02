Sicilia, le iniziative della Regione per il “Giorno del ricordo” delle Foibe

Dopo la “Giornata della Memoria”, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, per il tramite del dipartimento dei Beni culturali diretto da Sergio Alessandro, ha affidato ai propri istituti e luoghi della cultura le rievocazioni legate al “Giorno del Ricordo”. Istituito come solennità civile nazionale – con la legge 92 del 2004 – il 10 febbraio di ogni anno serve a conservare e rinnovare la “memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle Foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra”.

Nella serie di eventi, previsti a partire da lunedì prossimo, sono in programma la mostra “Foibe” dell’artista triestina Sharon Ritossa, curata da Helga Marsala al Museo Salinas di Palermo e la presentazione del libro di Fabio Lo Bono “63” al Villino Florio di Palermo a cura del Centro regionale …









