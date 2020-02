Santa Ninfa. Preparativi per il Carnevale 2020 dell “Geko”: è già possibile prenotarsi

SANTA NINFA. Dopo mesi, settimane e giorni d’attesa, finalmente è l’ora del Carnevale 2020. Anche quest’anno a fare gli onori di casa sarà l’associazione «Il Geko». La location del carnevale rimane il centro sociale, ma si aggiungono tante novità per la ricorrenza più divertente dell’anno: nuova musica, nuovi ospiti, innovativo spirito di festa.

Il primo appuntamento pomeridiano è previsto per il 20 febbraio con il giovedì grasso per i bambini. Durante il pomeriggio ci sarà la possibilità di prenotare foto-ricordo del carnevale. Il primo appuntamento serale sarà sabato 22 febbraio con il «Carnival party», insieme ai deejay Pablo Five e Ciccio on the mix. Si proseguirà domenica 23 febbraio con il «Sunday party», oltre all’immancabile presenza di Pablo Five e …









