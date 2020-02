Mazara, stasera fiaccolata in memoria di Rosalia Garofalo e di tutte le vittime di femminicidio

Si terrà stasera per le principali vie del centro storico mazarese una fiaccolata in memoria di Rosalia Garofalo e di tutte le vittime di femminicidio.

L’iniziativa è stata primossa da un gruppo spontaneo di cittadini. Il raduno è previsto alle ore 19.30 all’inizio di Corso Umberto (provenendo da piazza Matteotti). Il corteo si muovera’ alle ore 20, proseguirà per piazza Mokarta, via San Giuseppe e si concluderà in Piazza della Repubblica dove ci sarà un momento di preghiera per tutte le vittime di femminicidio e contro la violenza sulle donne.

Alla fiaccolata, oltre che tutti i cittadini -fanno sapere gli organizzatori- sono invitati tutti i cittadini, studenti, associazioni, rappresentanti istituzionali e politici. Si spera che la cittadinanza possa partecipare numerosa per testimoniare il proprio no alla violenza di genere. #NOViolenzaDiGenere

#NoAlFemmincidio

Francesco Mezzapelle









Leggi la notizia completa