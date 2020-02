Marsala, Fabrizio Lombardo porta Sea Wall di Simon Stephens al Teatro Comunale E. Sollima

Dal 4 all’8 febbraio va in scena al Teatro Comunale E. Sollima lo spettacolo Sea Wall di Simon Stephens interpretato da Fabrizio Lombardo



Sea Wall è il dramma di una famiglia la cui felicità viene fatta a brandelli da una forza ineluttabile e incontrollabile, il fato. Il protagonista, Alex, narra la sua storia in un monologo che dura circa quaranta minuti. Ha una vita felice, Alex. Ha un lavoro da fotografo che gli consente di guadagnare bene, una moglie magnifica che ama follemente, una figlia intelligentissima e molto sensibile. Sarà una semplice giornata al mare a cambiare la sua vita per sempre. Il mare, quel mare baciato dal sole e delle cui profondità Alex racconta all’inizio della storia, diventerà muro, ostacolo invalicabile e trasparente che lo renderà spettatore immobile e incredulo della sua tragedia, un anti homo faber.



