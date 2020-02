Marsala. Cresce in maniera esponenziale il carnevale marsalese: al via 6 carri

Il Sindaco Di Girolamo: “La gente ha apprezzato i nostri sforzi. In quattro anni abbiamo raggiunto notevoli risultati”

Il Carnevale 2020 è ormai alle porte e, anche a Marsala fervono i preparativi, per l’organizzazione. Qualcosa di impensabile fino ad alcuni anni fa. Il merito va certamente ascritto all’Amministrazione Di Girolamo che in quattro anni ha fatto rinascere l’entusiasmo per il Carnevale in Città con i carri allegorici che sono passati dal singolo “Garibaldi” del 2017 ai 6 carri che verranno proposti dal 23 al 25 febbraio.

“I nostri sforzi sono stati premiati – precisa il Sindaco Alberto Di Girolamo. Il carnevale nella nostra Città è ormai una bella realtà e quest’anno proporremo ben sei Carri. Ringraziamo le Associazioni che hanno accolto il nostro invito a partecipare e invitiamo i cittadini a partecipare per ammirare tutto quello che verrà …









Leggi la notizia completa