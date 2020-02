Maratona italiana WTKA 2020, grande successo dell’Asd Team Sicilia e della WTKA Sicilia

La WTKA Sicilia ed il suo Presidente Regionale Cesare Belluardo confermano (per l’ottavo anno di seguito) il successo di quella che numericamente (per pubblico e partecipanti) è una delle più grandi manifestazioni di Arti Marziali dell’isola.

La “scommessa” decisamente vinta dal Maestro Belluardo (cintura nera 8° dan) è sicuramente anche merito della location dove si è svolta la manifestazione, cioè il Pala Cardella di Erice. La stessa amministrazione ericina ha patrocinato per la terza volta l’evento marziale che apre di fatto l’intero campionato italiano wtka strutturato in bennove tappe, che si disputano su tutto il territorio nazionaleper poi concludersi, con i qualificati, alla finalissima dei Campionati Italiani WTKA 2020 a Roma.

Confermati i già abbondanti partecipanti delle precedenti edizioni e la massiccia partecipazione nelle numerose categorie in gara della Kick Boxing nelle sue diverse specialità agonistiche, …









Leggi la notizia completa