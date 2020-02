Lentini (SR). Sequestrati al clan “Nardo” beni per 50 milioni di euro [video]

Su proposta avanzata dalla Procura della Repubblica – Gruppo misure di prevenzione, Il Tribunale di Catania – sezione misure di prevenzione ha disposto il sequestro di beni ritenuti riconducibili all’ergastolano Filadelfo RUGGERI, esponente di spicco del clan mafioso NARDO di Lentini. Tale provvedimento, finalizzato alla confisca, è stato eseguito nella giornata odierna dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Siracusa.

Le investigazioni, condotte e declinatesi mediante attività intercettive, valorizzazione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia ed approfondimenti patrimoniali, hanno consentito di far luce sugli espedienti posti in essere dal clan per operare nel lucroso settore del trasporto su gomma di prodotti agricoli, in particolare degli agrumi, ostacolando la riconducibilità dei soggetti giuridici operanti rispetto all’organizzazione criminale in parola.

Il provvedimento, emesso ai sensi dell’art. 20 del Codice Antimafia, ha pienamente recepito le risultanze investigative, che hanno …









