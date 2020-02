L’avv. Rizzo risponde: La tassa di soggiorno un balzello in piu’ per il turista, un rischio per gli albergatori

La tassa di soggiorno è un balzello in più per il turista ma può diventare un boomerang per gli albergatori che non la incassano o che omettendo di versarla al comune commettono il reato di peculato. Facciamo chiarezza con l’avvocato Giovanni Antonio Rizzo:

Con la delibera n° 8 del 22 marzo 2018 il comune di Castelvetrano ha modificato il regolamento per l’istituzione e la disciplina dell’imposta di soggiorno per il territorio di Castelvetrano comprese le frazioni di Selinunte e Triscina.

Il nuovo regolamento prevede che :

1. L’imposta di soggiorno è applicata per persona e per pernottamento e può essere graduata e commisurata in maniera differenziata tra le strutture ricettive in modo da tenere conto delle caratteristiche qualitative e dei servizi offerti dalle medesime fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi.

2. La misura dell'imposta di soggiorno è determinata' come …









