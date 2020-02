L’Alberghiero di Erice alla Bit di Milano

L’Istituto Alberghiero “I. e V. Florio” di Erice sarà presente, per la prima volta, alla Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo, storica manifestazione organizzata da Fiera Milano che dal 1980 porta nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo, la cui 40esima edizione si svolgerà dal 9 all’11 febbraio.

La scuola parteciperà su invito del Comune di Erice e del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale. L’iniziativa è il frutto dell’importante collaborazione coltivata tra gli enti, conseguentemente al ruolo svolto dallo stesso istituto Alberghiero nella promozione e nella costante valorizzazione del territorio. In Fiera saranno presenti 5 studenti del corso turistico e indirizzo sala e vendita, selezionati per le loro competenze linguistiche in inglese francese e tedesco, accompagnati dagli insegnati di lingue Piazza e Mineo.

“Siamo orgogliosi di questa partecipazione, che aggiunge al percorso della …









