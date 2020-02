Evento #AIUTIAMOCIACASANOSTRA, Sabato 8 Febbraio a Trapani

Appuntamento per sabato prossimo alla Sala Laurentina di Trapani, Via G. Domenico Giglio 21 (vicino la Cattedrale), a partire dalle 10:00. Evento organizzato dalla Federazione Provinciale di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia, titolato #AIUTIAMOCIACASANOSTRA.

Dibattiti, confronti, progetti sulla Sicilia, sulla Provincia e sui temi principali che riguardano i giovani. Evento che vedrà la partecipazione di tanti ragazzi e ragazze provenienti da tutta la Sicilia. Interverranno Michele Ritondo, Portavoce Provinciale di GN, Antonio Piazza, Portavoce Regionale di GN ed i giovani militanti del movimento con le loro proposte. Fra i temi da affrontare, non mancheranno studio e lavoro per i giovani siciliani. Saranno ricordati i martiri delle Foibe, in oltre ci sarà una parentesi culturale e sociale che arricchirà l’evento con la presentazione del libro “Il Mio Dono Sei Tu Dislessia” di Giampiero Errante. L’ingresso è gratuito.

In conclusione, …









Leggi la notizia completa