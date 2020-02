Erice, acquistato un nuovo mezzo per il servizio comunale di Protezione Civile

L’amministrazione comunale di Erice si dota di un nuovo mezzo che renderà più agevoli gli interventi di taglio dell’erba lungo le strade e, in caso di emergenza, lo sgombero di fanghi o neve dalle strade ed il trasporto di altri grossi macchinari in dotazione dell’ufficio tecnico comunale di Protezione Civile.

Il mezzo acquistato è un trattore agricolo del tipo “McCormick” 100 CV, completo di caricatore frontale (pala), decespugliatore idraulico a braccio e carrello per trasporto per un importo pari ad €. 80.000,00.









