Carnevale di Sciacca: quest’anno si pagherà, ma ci saranno più servizi

Il famoso e apprezzato Carnevale di Sciacca, che ogni anno raccoglie migliaia di visitatori provenienti da tutta Sicilia, quest’anno prevede un ticket all’ingresso. Durante le serate che vanno da Sabato 22 Febbraio a Martedì 25 Febbraio bisognerà pagare per assistere agli spettacoli in piazza e alla sfilata dei carri allegorici.

I prezzi dei biglietti sono di 4 euro a persona per i NON residenti e di 2 euro a persona per i RESIDENTI. Tali tariffe si riferiscono alla singola serata; se invece si vuole partecipare a più serate, viene proposto anche un pacchetto promozionale relativo alle 4 serate con un prezzo complessivo di 10 euro per i NON residenti e di 5 euro per i RESIDENTI. Per quanto riguarda invece le serate del Giovedì grasso e del Venerdì, nonché 20 e 21 Febbraio l’ingresso sarà GRATUITO.

Le esenzioni saranno disposte ovviamente per i disabili, per …









Leggi la notizia completa