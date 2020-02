A Bardolino sale l’attesa per la prima del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche 2020 con la Coppa Giulietta&Romeo

La gara, regolarità classica, scatterà domani dal lungolago di Bardolino per disputare 65 prove cronometrate e 184 chilometri totali di percorso. Difficilissimo sbilanciarsi in pronostici con tantissimi equipaggi TOP accreditati per la vittoria.

Grande attesa e grande fibrillazione per la Coppa Giulietta&Romeo, la manifestazione di regolarità classica organizzata da Automobile Club Verona, AC Verona Historic e ACI Verona Sport che domani, sabato 8 febbraio, darà finalmente il via al Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche #CIREAS, una specialità che abbina passione, collezionismo e precisione e vedrà al via ben 105 stupende auto d’epoca.

Si concluderanno tra qualche ora le verifiche sportive e tecniche che si stanno svolgendo all’Hotel Caesius di Bardolino, centro nevralgico di questo intenso weekend che vedrà la carovana delle vetture colorare la sponda veronese del Lago di Garda e le alture del Monte Baldo per un appuntamento di …









