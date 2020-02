Volantini in strada, trasgressore multato a Castelvetrano

Stavolta è bastato poco alla Polizia Municipale risalire al trasgressore. Una pattuglia di servizio ha scoperto in via Guirbi a Castelvetrano un cumulo di volantini pubblicitari di una nota catena di supermercati (presente anche a Castelvetrano), ancora impacchettati. Chi doveva distribuirli (un agente della provincia di Trapani) ha preferito abbandonarli sul ciglio della strada, beffando, così, anche il supermercato che per la distribuzione avrebbe pagato. La Polizia Municipale è risalita all’identità dell’agente e, oltre la multa, lo hanno obbligato a togliere tutti i cumuli di volantini e ricaricarli in macchina.

«Ringrazio a nome della collettività castelvetranese la Polizia municipale, la quale grazie alle foto trappole è riuscita ad individuare e multare un trasgressore intento a riversare rifiuti di ogni tipo in una zona di Castelvetrano. La qualità della nostra vita dipende anche e soprattutto dal comportamento di ognuno di noi e …









