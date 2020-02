Valderice, incendio a Ragosia. Le fiamme spente dai volontari

Domato dai volontari della Pubblica assistenza Sos Valderice un incendio divampato, ieri, a Ragosia.

Alimentato dal forte vento, le fiamme si sono subito propagate, divorando macchia mediterranea. Scattato l’allarme sono giunti anche gli agenti della polizia municipale.

Sarebbero dovuti intervenire anche i vigili del fuoco, ma durante il tragitto si sono fermati in via Seggio, nei pressi dell’autoparco comunale, per prestare soccorso agli occupanti di un’auto che si era ribaltata. A bordo, due donne e due bambini. Così a spegnere il rogo, scongiurando conseguenze più pesanti, sono stati i volontari di Sos Valderice. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.









