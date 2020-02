[Università] Ersu Palermo avvia collaborazione con Eikona Film – Piano Focale

PALERMO, 6 FEB – L’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (Ersu) di Palermo, rappresentata dal presidente Giuseppe Di Miceli, e l’Associazione EIKONA FILM – PIANO FOCALE (Scuola di Cinema), rappresentata dal suo presidente Pippo Gigliorosso, hanno firmato un protocollo d’intesa avente per oggetto la collaborazione per lo studio, ricerca e formazione nel campo cinematografico attraverso la realizzazione, produzione, promozione e distribuzione di film e audiovisivi.

Tra gli scopi del sodalizio in favore degli studenti Ersu la diffusione della cultura cinematografica attraverso proiezioni di film, iniziative culturali nel settore dello spettacolo, laboratori cinematografici, seminari con personaggi dell’arte cinematografica nazionali e internazionali, corsi specifici riguardanti le professionalità e le maestranze del cinema, convegni sull’arte cinematografica, pubblicazioni, mostre, festival, rassegne, eventi.

Particolare attenzione sarà rivolta alla valorizzazione dell’identità siciliana e …









Leggi la notizia completa