[Università] A Palermo un master per perfezionare le competenze dei professionisti del Servizio Sanitario Nazionale,

A Palermo un master per perfezionare le competenze dei professionisti del SSN, evitando falsi allarmismi ma anche la sottovalutazione dei rischi

Sono aperte le iscrizioni al Master Universitario di II° Livello in “Risk Management e Organizzazione Sanitaria” A.A. 2019/2020 presso l’Università degli Studi di Palermo coordinato dal prof. Alberto Firenze. Il master è finalizzato alla formazione di figure professionali capaci di ricoprire funzioni di Risk Manager e di supporto alle unità operative di Rischio Clinico e Qualità, nonché di operare nelle aziende per la gestione del rischio o di poter coprire ruoli dirigenziali in ambito sanitario sia pubblico che privato.

Obiettivo principale del master è creare figure professionali con forte componente innovativa dal punto di vista tecnico, gestionale e manageriale, al fine di intraprendere un percorso di controllo del rischio e di crescita in aziende sanitarie e del settore …









Leggi la notizia completa