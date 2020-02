Telemarketing selvaggio, multa da oltre 27 milioni di euro a Tim

ll Garante per la privacy ha inflitto a Tim spa una sanzione di 27.802.946 euro per numerosi trattamenti illeciti di dati legati all’attività di marketing. Le violazioni hanno interessato nel complesso alcuni milioni di persone. Verificato anche il caso di un utente chiamato a fini promozionali 155 volte in un mese. È quanto si legge in una nota del Garante della privacy.

Imposte a Tim 20 misure correttive – Oltre alla sanzione, l’Autorità ha imposto a Tim 20 misure correttive, tra divieti e prescrizioni. In particolare, ha vietato a Tim l’uso dei dati a fini di marketing di chi aveva espresso ai call center il proprio diniego a ricevere telefonate promozionali, dei soggetti presenti in black list e dei «non clienti» che non avevano dato il consenso.









