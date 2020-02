Sicilia, è ancora mistero sui sub trovati morti in mare. Si analizzano i tatuaggi

E’ ancora mistero sui quattro sub morti nel mare siciliano e i 98 chili di hashish recuperati sulle spiagge di Castelvetrano, Cefalù, Capo d’Orlando, Marina di Ragusa e Marsala.

L’ipotesi è che un’imbarcazione trasportava droga e sia affondata e i sub sono morti nel tentativo di mettersi in salvo. Oppure i sub sarebbero stati utilizzati per recuperare i pacchi di droga, con gps, che viaggiano ancorati con le reti nelle chiglie delle navi. Gli inquirento stanno analizzando i tatuaggi che i quattro sub avevano sul corpo.

Il fatto che non sia stata presentata nessuna denuncia di scomparsa rende più plausibile la tesi della pista illegale. L’ipotesi degli investigatori privilegia, quella di un grosso carico di hashish, che potrebbe essere naufragato a largo di Trapani. E poi le correnti potrebbero essere riuscite a trascinare a Nord e a Sud gli scatoloni fatti in modo di poter per galleggiare.

