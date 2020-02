Scrive Giulia Adamo, a proposito delle presunte “bugie e mezze verità”

Caro direttore,

il suo redattore si è ben guardato dall’intervenire nel corso della conferenza stampa del 30.1.2020. A distanza di qualche giorno,in assoluta solitudine pontifica su presunte “bugie e mezze verità “.

Poiché non ho a disposizione un giornale per confutare quanto artatamente narrato, spero vorrà invitarmi ad un confronto corretto e leale. Credo sia veramente necessaria una riflessione sulla realtà e sugli interessi che si scontrano nella nostra città.

Giulia Adamo



Un giornale, e Tp24 in particolare, è un luogo a disposizione di tutti, per confrontarsi, serenamente, su quello che accade in città. Quindi, quando la signora Adamo vorrà, noi ci siamo. Così ci ci sentiamo meno soli.

Giacomo Di Girolamo









