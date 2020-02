Sara e Mario campioni assoluti per Danze Standard e Latini – VIDEO

Si è conclusa con un tripudio di colori, di successi e di podi, il campionato Assoluti di Foligno uno spettacolo della danza sportiva che non ha disatteso le aspettative. Tante gare, tante sorprese e i nomi del primo gruppo di atleti del Club Azzurro 2020 FIDS hanno catalizzato l’attenzione delle centinaia di persone accorse al PalaPaternesi.

Sul gradino più alto del podio nelle Danze Standard, e Latino Americane, i nuovi campioni assoluti sono Mario Cecinati e Sara Messina Denaro. I 2 volte Vice Campioni del mondo in carica, Mario Cecinati e Sara Messina Denaro, rientrano a casa con la quinta Medaglia d’oro consecutiva ai campionati Italiani ASSOLUTI FIDS, nella combinata Danze standard e Latini, e una medaglia d’oro nei Professionisti Latini; una premio che mancava nella loro bacheca nonostante vanti ormai un curriculum da Record.Saranno Sara e Mario ancora per …









