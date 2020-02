Santangelo è il nuovo membro della Commissione Affari costituzionali del Senato

“Da oggi sono membro effettivo della Commissione Affari costituzionali del Senato” così il senatore Vincenzo Santangelo annuncia il suo passaggio tra i componenti della 1° Commissione di Palazzo Madama.

“Si tratta di una Commissione che riveste un ruolo fondamentale nell’intero processo legislativo per la grande area di competenza normativa che abbraccia numerose materie come la sicurezza pubblica, gli enti locali, l’immigrazione, la legge elettorale, le regole e il funzionamento dei partiti, ma anche per l’importante funzione consultiva.

Con questo nuovo incarico, mi riavvicino a quelli che sono stati i tanti temi che trattati nel corso del mio ruolo di Governo come Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, tornando a riesaminare tutti i disegni di legge costituzionali, la riforma elettorale e i numerosi provvedimenti riguardanti la pubblica amministrazione”.

Il Senatore Santangelo, lascia così il ruolo di membro permanente della 8° Commissione – Lavori









