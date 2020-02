Progetto di morte per un giovane di Mazara: 2 arresti

La Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Palermo ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto, eseguito nelle prime ore della mattinata odierna dai Carabinieri della Compagnia di Partinico, nei confronti di due indagati ritenuti responsabili, il primo, Scalici Alfonso di Balestrate, per reati di associazione mafiosa, acquisto per lo spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed estorsione, il secondo, Conigliaro Maurizio di Palermo, solo per l’acquisto dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente in concorso con il primo.

La ricostruzione investigativa effettuata dalla Direzione Distrettuale palermitana permetteva di rilevare significativi elementi di riscontro in ordine all’appartenenza di Scalici alla famiglia mafiosa di Balestrate (inquadrata all’interno del mandamento di Partinico); utili elementi in tal senso si ricavano anche dalle dichiarazioni rese nel gennaio 2019 da Bisconti Filippo, divenuto collaboratore di giustizia a seguito …









