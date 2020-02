Momenti di paura, questa sera, sull’autostrada A-29 Trapani-Palermo per un’auto andata a fuoco.

La macchina che proveniva dal capoluogo siciliano, giunta nei pressi dello svincolo per Fulgatore si è incendiata a causa probabilmente di un corto-circuito. Scattato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Nessun ferito per fortuna









