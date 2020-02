Pallacanestro Trapani da urlo! Un Corbett irreale abbatte Tortona all’overtime

Una Pallacanestro Trapani immensa batte la Bertram Tortona 90-83 dopo un tempo supplementare ed ottiene la terza vittoria consecutiva. Partita di rara bellezza al PalaConad, con i ragazzi di Daniele Parente che hanno meritato la vittoria trascinati da un Corbett immarcabile. Consueto quintetto titolare per i granata che scendono in campo con Spizzichini, Palermo, Renzi, Goins e Corbett giocando un primo tempo dove le difese hanno influito, specialmente con Nwohuocha in campo, più che nel resto della partita. Partita scorrevole nei primi 20 minuti che Trapani chiude avanti 37-33. Inizio ripresa di marca ospite: Tortona, complice anche la botta subita da Spizzichini che ne ha causato la provvisoria uscita dal campo, ha dato l’impressione di poter controllare la partita piazzando un parziale di 12-0 con il quale si è portata sul 40-48 prima che Trapani, per l’ennesima volta in questa stagione, piazzasse con l’orgoglio …









Leggi la notizia completa