Orrore a Partinico, sedicenne violentata. Indagati due studenti

Prima l’hanno fatta bere, poi l’hanno violentata. E’ la raccapricciante storia che arriva da Particinco, dove una ragazza di 16 sarebbe stata violentata in un appartamento da due giovani di 19 e 20 anni.

I fatti risalgono allo scorso luglio, la giovanissima vittima, una ragazza che all’epoca dei fatti aveva sedici anni, è di Partinico. Le indagini sono partite dopo la denuncia della giovane, che ha avuto il coraggio di raccontare ai genitori la bruttissima vicenda.

Una violenza sessuale subita, tra la mura di una abitazione, ad opera di due giovani ora denunciati, che la ragazza reputava amici. Due studenti, che la ragazza aveva conosciuto tramite un’amica in comune. Un normale rapporto di amicizia, ma che si è trasformato in qualcosa di abominevole. Da qui l’indagine e la denuncia per i due ragazzi.









Leggi la notizia completa