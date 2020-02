Nasce Sicilypedia, portale turistico per la provincia di Trapani. L’idea del marsalese Michele Rallo

Un portale turistico per la provincia di Trapani che possa ripetere, su scala provinciale, la felice esperienza del movimento del kite-surf, che nelle acque della riserva dello Stagnone ha fatto arrivare, negli ultimi anni, tantissimi appassionati di questo sport da ogni angolo d’Europa, facendo così spuntare come funghe decine di B&B. Il portale, creato dal marsalese Michele Rallo, ex presidente dell’associazione di “scuole” di kite-surf, è Sicilypedia ed è attivo dallo scorso 1 gennaio. Il nuovo portale web è nato per l’esigenza di conciliare l’offerta e la domanda turistica in provincia di Trapani.

La start up si propone di accendere i riflettori su tutto ciò il nostro territorio ha da offrire in termini di “incoming turistico”. Bed & Breakfast, hotel, tour organizzati, e prodotti tipici del nostro tettorio tutto a portata di pochi semplici click …









Leggi la notizia completa