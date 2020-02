Meteo Sicilia. Ancora freddo, ma domani migliora. Le previsioni in provincia di Trapani

Ancora freddo in Sicilia e in provincia di Trapani. La situazione però dovrebbe migliorare già da domani.

La circolazione ciclonica si allontana e la pressione aumenta. Le gelide correnti settentrionali si attenuano. Tuttavia al mattino residui fenomeni su Nord Sicilia con neve fin verso i 700-800m. Meglio altrove salvo addensamenti sulla Calabria ma senza effetti degni di nota. Temperature in aumento nei valori massimi, venti forti di Tramontana e Grecale con mari fino ad agitato lo Ionio e lo Stretto di Sicilia.

In provincia di Trapani oggi meteo variabile. Domani temperature in leggero aumento. Le previsioni.

Giovedì, 6 febbraio: Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11.4°C, la minima di 6.6°C, lo zero termico si attesterà a 1015m. I venti …









Leggi la notizia completa