Mazara, la “chiatta” sospesa fino a quando non dragato il porto canale

Nei giorni scorsi ci eravamo occupati dell’interruzione, dallo scorso novembre, del servizio della “chiatta” sul fiume Mazaro.

In merito a tale sospensione è così intervenuto il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci:

“Vorrei tranquillizzare tutti i cittadini preoccupati per la sospensione temporanea dell’attività della Chiatta, l’antico mezzo di trasporto tra le due sponde del Fiume Mazaro. A disporre lo stop è stato l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente per realizzare al meglio i lavori di dragaggio. Di fronte a un obiettivo così importante è un sacrificio accettabile”.

Quindi si evince che il servizio della chiatta dovrebbe riprendere soltanto una volta completato il tanto atteso dragaggio del porto canale che -secondo quanto riferito qualche settimana fa dallo stesso primo cittadino mazarese in conferenza stampa- potrebbe iniziare entro la fine di febbraio. Speriamo.

