Mazara. La Capitaneria di porto sequestra una discarica abusiva di oltre 40.000 metri quadri

MAZARA – A seguito di una specifica attività di polizia ambientale, la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo ha sequestrato un’area di oltre 40.000 m2, dove era in atto un deposito incontrollato di rifiuti.

L’attività è scaturita da una serie di indagini che la Guardia Costiera stava svolgendo da diverse settimane in campo ambientale. Diverse, infatti, sono state le operazioni condotte dai militari che hanno permesso di accertare la presenza di rifiuti illecitamente abbandonati, sia in aree demaniali o aperte al pubblico, sia in aree private.

Nell’ultima settimana del mese di gennaio, i militari della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo hanno rinvenuto, inoltre, diversi cumuli di rifiuti di varia natura depositati in maniera illecita all’interno di un vecchio stabilimento ittico di Mazara del Vallo, oggi in disuso, riferibile ad una impresa di pesca da tempo non …









