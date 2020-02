Mafia a Trapani. Franco Orlando, i soldi trovati in casa e in carcere

Quando sono andati ad arrestarlo la notte del 5 marzo scorso, i Carabinieri del Ros hanno perquisito a fondo la sua casa. E nascosti, ma non molto bene, c’erano soldi, tanti soldi, oltre 60 mila euro in contanti.

Un po’ come si faceva in passato, i risparmi di famiglia sotto il materasso. Ma il materasso era quello di un boss mafioso, era quello di Franco Orlando, e i soldi potevano essere, al massimo, i risparmi della “famiglia”.

Quando è stato trasferito in carcere, al Pagliarelli di Palermo, Orlando ha provato a portare dentro qualcosa come 2700 euro. Tanti soldi per un detenuto. Troppi, che hanno fatto venire qualche sospetto alle guardie.

E’ ritenuto figura di spicco della mafia trapanese, Orlando, “chiddro du bar”, quello del bar, dove mafiosi e politici si incontravano. Orlando è stato arrestato con un’altra ventina di persone nel corso dell& …









