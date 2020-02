Libero Consorzio Comunale di Trapani, ci sono i 900 mila per la strada provinciale 20

Un progetto di circa 900.000 euro del Libero Consorzio Comunale di Trapani sulla strada provinciale 20 «Erice Pizzolungo-Valderice-Custonaci-San Vito Lo Capo» e per eliminare le criticità dato che diventa impercorribile quando vi sono le mareggiate.

Lo annuncia il commissario dell’ex Provincia, Raimondo Cerami, con una nota in risposta quella che gli avevano inviato i presidenti dei Consigli comunali di Erice, Valderice, Custonaci e San Vito Lo Capo, dopo la mancata partecipazione alla riunione del consiglio comunale di Erice.

“I problemi del territorio debbono essere affrontati tra Istituzioni pubbliche nelle sedi opportune». Cerami punta il dito sil presidente del consiglio comunale di Erice, Luigi Nacci, che non avrebbe avuto il «garbo istituzionale » di «concordare preventivamente» la data di svolgimento dell’assemblea, e comunica di aver sollecitato il prefetto Tommaso Ricciardi “a voler convocare urgentemente un tavolo tecnico che preveda la …









