Lavoro legale, sicuro e di qualità. Un convegno per ricordare il sindacalista Giuseppe Burgarella

Lavoro legale, sicuro e di qualità”. E’ il tema dell’incontro che la Fillea Cgil di Trapani terrà, venerdì, per commemorare Giuseppe Burgarella, sindacalista scomparso sette anni fa.

All’iniziativa, che si terrà alle 17,30 all’Althea Palace Hotel, in via Caduti di Nassyria a Castelvetrano, prenderà parte Gaetano Gorla, della segreteria della Fillea Nazionale.

Nel corso dei lavori, presieduti dal segretario della Fillea di Trapani Enzo Palmeri, interverranno il segretario generale della Cgil Filippo Cutrona, il segretario generale della Fillea Sicilia Mario Ridulfo, il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano e il segretario di organizzazione della Fillea di Trapani Gaspare Giaramita. Le conclusioni saranno affidate al segretario Gaetano Gorla.





