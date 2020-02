La Didattica laboratoriale alla Scuola dell’Infanzia del II Circolo R.Settimo: “dire, fare, giocare, apprendere, insegnare”

Riparte con successo e grande entusiasmo per gli alunni frequentanti le sezioni della Scuola dell’Infanzia del II Circolo (R.Settimo, B.Croce. D.Alighieri) il percorso formativo di “Didattica Laboratoriale”.

La Scuola dell’Infanzia è, inevitabilmente, “un luogo di azione” e, come diceva A. Einstein, “Imparare è un’esperienza, tutto il resto è solo informazione”. E’ un luogo nel quale i bambini si impegnano a costruirsi una ”base sicura” e come ci insegnano i grandi psicologi del Novecento, da Piaget in poi, i bambini di questa età imparano solo facendo (Pensiero operatorio).

Compito degli insegnanti è proprio quello di facilitare questo processo, di aiutare il bambino ad organizzarsi e ad organizzare la realtà che gli sta intorno dando loro il tempo, tutto il loro tempo, per potere interagire, agire …









Leggi la notizia completa