Immigrazione: nave Open Arms, i giudici: “Ecco perché Salvini deve essere processato”

Riguardo alla nave Open Arms il presidente del Consiglio non c’entra, così come più volte ventilato da Matteo Salvini nelle ultime settimane e dunque il reato ministeriale può essere attribuito solo all’ex titolare del Viminale. Il divieto di sbarco imposto a Open Arms non è stato un «atto politico» ma «un’attività amministrativa» svolta «nell’esercizio delle funzioni e dei poteri del ministro dell’Interno». Il tribunale dei ministri di Palermo, ipotizza a carico del leader della Lega un sequestro di persona. In maniera «certa e inequivoca».

Salvini avrebbe violato «le convenzioni internazionali, i principi che regolano il soccorso in mare e, più in generale, la tutela della vita umana». Sulla base di queste contestazioni, contenute nell’atto trasmesso al Senato dai giudici del capoluogo siciliano, l’assemblea di Palazzo Madama dovrà decidere se dire di sì …









