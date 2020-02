Guardia di Finanza: bando di concorso per 66 Allievi Ufficiali

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – n. 6 del 21 gennaio 2020, è stato pubblicato il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 66 Allievi Ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale – all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2019/2020.

I posti disponibili sono così ripartiti:

a. 58 (cinquantotto), destinati al comparto ordinario;

b. 8 (otto), destinati al comparto aeronavale, suddivisi così come segue:

(1) 4 (quattro) riservati alla specializzazione “pilota militare”;

(2) 4 (quattro) riservati alla specializzazione “Comandante di stazione e unità navale”.

La presentazione delle domande dovrà avvenire entro le ore 12:00 del 21 febbraio 2020 e riguardare uno solo dei predetti comparti e specializzazioni.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che:

– abbiano, alla data del 1° gennaio 2020, compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il giorno del compimento del ventiduesimo anno d&









