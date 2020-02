Erice, il sindaco Toscano nomina un consulente delegato ai problemi di Pizzolungo

La sindaca Daniela Toscano ha un nuovo collaboratore per le problematiche della frazione di Pizzolungo. Si tratta di Salvatore Monaco che è un abitante della frazione ericina, a cui la sindaca ha conferito l’incarico a titolo gratuito di delegato per la frazione quale collaboratore volontario esterno.

Tra i compiti del delegato anche quello di dare impulso all’organizzazione, collaborando con i vari settori dell’amministrazione comunale, delle iniziative socio culturali che di volta in volta saranno promosse dal Comune di Erice e per le attività afferenti le problematiche della frazione di Pizzolungo.









