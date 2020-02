Enrica Venezia a capo del Nucleo Guardie Ambientali di Marsala

Le Guardie Ambientali Comando Italia con sede nazionale a Palermo ha conferito l’incarico di nuovo Capo Distaccamento del Nucleo di Marsala al Maresciallo 2° Erica Venezia , la quale ha accettato ldata l’esperienza acquisita negli anni.

Il Comandante Venezia, si legge nella nota “si sta prodigando per la riapertura al pubblico degli uffici per dare una mano ai cittadini marsalesi per consigli e aiuti sul settore della protezione ambientale, protezione animali e protezione civile, la stessa intraprenderà i contatti con l’Amministrazione Comunale per proposte e progetti sui temi suddetti, si ricorda che i nostri uffici di Marsala sono siti in Cda Ponte Fiumarella 296/S con apertura in ore ufficio”.









