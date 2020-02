Castellammare, verso il gemellaggio con la città francese Beaune

Punti di contatto -come il patrimonio storico artistico ed il turismo- con Beaune, capitale dei vini di Borgogna (nel dipartimento Cote d’Or, in Francia) in vista di un gemellaggio.



Il sindaco Nicolò Rizzo ha incontrato Alain Suguenot, sindaco di Beaune, nel corso di uno scambio istituzionale che ha lo scopo di legare la città francese a Castellammare del Golfo.

Beaune si trova in Borgogna, in una lussureggiante zona vinicola, ma è anche nota per l’arte fiamminga: città d’arte e storia, Beaune è a circa quaranta chilometri a sud di Digione.



« Si tratta di un’opportunità di scambio e crescita turistica, economica e culturale del nostro territorio poiché le città hanno tanto in comune, dalla vocazione turistica in crescita, alle ricchezze storico architettoniche fino alle eccellenze enogastronomiche -afferma il sindaco Nicolò Rizzo-. Ringrazio il collega …









