Caro-voli. Approvata mozione Pd all’Ars: “Continuità territoriale per tutti gli aeroporti”

L’Ars ha approvato una mozione presentata dal gruppo PD che impegna il governo regionale ad attivarsi nei confronti del governo nazionale e delle istituzioni competenti affinché si prevedano tratte aeree in regime di continuità territoriale da tutti e quattro gli aeroporti dell’isola.

“Bisogna intervenire con misure efficaci per ridurre il costo dei biglietti aerei ‘da’ e ‘per’ la Sicilia, divenuto ormai insostenibile per una larga parte dei cittadini”, ha detto il capogruppo PD Giuseppe Lupo intervenendo in aula per illustrare la mozione.

“Il ministro alle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli ha recentemente firmato il bando di gara per la continuità territoriale limitatamente agli aeroporti di Trapani Birgi e Comiso – ha aggiunto Lupo – in questo modo resterebbero esclusi Palermo e Catania, ovvero i due principali scali dell’isola”.

“Bisogna dunque …









