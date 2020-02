Bollo auto, novità 2020: dalle esenzioni ai condoni

Quando si parla di bollo auto spesso si incappa in dubbi e incertezze, intanto c’è da sapere che questo è la tassa legata al possesso di un’autovettura regolarmente iscritta al Pubblico Registro Automobilistico e che deve essere corrisposta ogni anno.

La scadenza del bollo auto è fissata entro il mese successivo a quello dell’immatricolazione della vettura. Le novità ci sono e riguardano in buona sostanza, le modalità di pagamento. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2020, tutti i versamenti dell’imposta sull’automobile dovranno avvenire sul circuito PagoPA, per rendere le modalità di pagamento più semplici e veloci.

Sarà possibile effettuale pagamenti verso la Pubblica Amministrazione sia direttamente sul sito o sull’App dell’Ente sia presso la propria banca o sia sugli sportelli ATM abilitati, presso gli uffici postali e punti vendita …









