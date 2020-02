Bartolo Giglio: “La Lega a Marsala pronta a sostenere Adamo. Ma abbiamo il piano B”

Bartolo Giglio, responsabile provinciale per la Lega, il leader nazionale, Matteo Salvini, è stato a Palermo. Come è andata?



Bene, è un punto di riferimento politico che può portare alla risoluzione di molti problemi e può portare ad una prospettiva di buon governo che in parte è già stata realizzata in molte regioni del nord Italia.



Come è andato l’incontro con il presidente della Regione, Nello Musumeci?



Ci sono dei ragionamenti che vanno avanti già da qualche tempo, si è capito che il nostro partito potrebbe avere un impegno importante in giunta regionale.



Delega all’Agricoltura?



No, questa cosa è u discorso relativo. Nessuno scalpita per condizionare nomine, la missione è un’altra: entrare in questa compagine di governo deve significare poter cambiare determinate cose. Sarebbe già una grande prospettiva se si riuscisse a generare una …









