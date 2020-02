Andava in giro con 60 grammi di marijuana. Arrestato a Calatafimi

I Carabinieri di Alcamo hanno arrestato il 32enne Daniel Donato, salemitano residente a Calatafimi, per spaccio di droga.

L’uomo è stato fermato durante un controllo alla circolazione stradale a Calatafimi, nei presi di via Foscolo.

Già da subito il ragazzo si è mostrato nervoso tanto che veniva sottoposto a perquisizione personale e veicolare. In suo possesso i Carabinieri hanno trovato un involucro il plastica con all’interno 60 grammi di marijuana suddivisa già in dosi.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un ulteriore grammo di marijuana e un bilancino di precisione, tutto sottoposto a sequestro.

L’arrestato al termine delle formalità di rito è stato portato presso propria abitazione in regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.









