L’ufficio Idrico Integrato del Comune di Alcamo comunica che si è verificato un danno agli impianti di pompaggio di Siciliacque, pertanto per la giornata di oggi non si potrà fruire della quantità di acqua proveniente da Siciliacque. L’erogazione idrica del II turno prevista, per oggi, 6 Febbraio, sarà effettuata domani.









