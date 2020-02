A Marsala viene celebrata la Madonna di Lourdes

L’11 febbraio la Chiesa Madre di Marsala celebra la memoria liturgica della Beata Maria Vergine di Lourdes alla quale il Santo Papa Giovanni Paolo II volle associare l’istituzione della Giornata Mondiale del Malato.

L’11 febbraio 1858 la Madre di Gesù apparve per la prima volta alla giovane Bernadette Soubirous nella grotta di Massabielle, tra le montagne dei Pirenei in Francia. La Vergine Immacolata apparve alla giovane per ben diciotto volte, parlando nel dialetto locale e indicandole il luogo dove scavare con le mani per trovare quella che si rivelò una sorgente d’acqua, al contatto con la quale molti hanno ricevuto guarigioni fisiche e spirituali. L’evento mariofanico permise alla Vergine di presentarsi all’umanità con il nome di “Immacolata Concezione” confermando il dogma dell’Immacolato Concepimento di Maria promulgato l’8 dicembre del 1854 da Pio IX.

