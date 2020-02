A Castellammare quando nasce un bambino suonano le campane a festa

A Castellammare del Golfo le campane delle chiese suonano a festa ogni volta che nasce un bambino.

E’ l’iniziativa di don Salvo Morghese, che farà rintoccare le campane delle chiese di Santa Rita e del Santissimo Crocifisso, ogni volta che nascerà un bambino.

Non solo quindi per segnare le ore e per i lutti, a Castellammare, piccolo comune del Trapanese, si vuole sentire il rintocco delle campane anche per i lieti eventi. Ed è ancora di più un lieto evento, quello della nascita di una nuova vita, in un paese che soffre molto lo spopolamento e l’abbassamento della natalità.

“Chi lo ha detto che il suono prolungato delle campane è solo per i morti? – dice Morghese -. Ogni qual volta i genitori ci comunicheranno la nascita di un bambino o bambina, abbiamo deciso che suoneremo a festa le campane. La vita è un dono …









