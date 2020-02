Vento forte in provincia, danni e disagi a Trapani e Marsala

Continua impetuosa la tempesta di vento che si è abbattuta da ieri sulla provincia di Trapani e ci sono già diversi danni e disagi in città sia nel capoluogo che a Marsala.

A Trapani sono caduti i pannelli di protezione del cantiere che si trova attorno al palazzo delle Poste centrali. In via Alcamo è caduta l’impalcatura di un altro cantiere, mentre in via Marino Torre, nei pressi della Fontana del Tritone, i vigili del fuoco chiamati in più punti della città sono intervenuti per mettere in sicurezza una persiana che stava crollando.

A Marsala invece, come potete vedere dalla foto, il vento sta portando in giro parecchi mastelli della raccolta dei rifiuti, alcuni sono andati completamente in frantumi.









