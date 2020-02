Trapani. Le professioni tecniche: “Dialogo con le istituzioni su sostenibilità ambientale”

“Promuovere azioni sinergiche per progettare un percorso di crescita globale, implementare politiche e procedure per una sostenibilità diffusa e rilanciare il ruolo di interlocutori istituzionali per promuovere politiche concrete di sviluppo territoriale sostenibile”.

Sono questi, in sintesi, gli obiettivi emersi nel corso del 2° Congresso del Tavolo Permanente delle Professioni Tecniche della Provincia di Trapani che si è svolto venerdì 31 gennaio presso l’Isiss “Abele Damiani” di Marsala e che ha visto la partecipazione di numerosa platea di professionisti.

I punti focali dei vari interventi e contributi sono stati riassunti all’interno della mozione letta ed approvata, al termine dei lavori congressuali, da tutti gli 8 Ordini e Collegi professionali che compongono il Tavolo Permanente delle Professioni Tecniche della Provincia di Trapani: Ingegneri, Architetti, Agronomi, Geologi, Geometri, Periti Agrari, Periti Industriali, Agrotecnici.

La mozione sarà presentata al Presidente della Regione Sicilia, …









