Tragedia sfiorata a Trapani. Un ponteggio ad angolo tra la via Alcamo e la via Marsala è parzialmente crollato a causa del forte vento che dalla tarda serata di ieri si è abbattuto sul capoluogo.

Le raffiche, che hanno toccato anche i 60km/h, sono in attenuazione.

Non si ha notizia di feriti ma si attendono ulteriori aggiornamenti.









