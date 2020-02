Tecnologia all’avanguardia con i fondi europei, ribaltare il tradizionale modello di scuola. Un esempio [INTERVISTA]

A Trapani, in Sicilia, il tradizionale modello di scuola cede il passo all’innovazione. E’ stato inaugurato nei giorni scorsi il Digital Lab, scuola 4.0. un laboratorio professionalizzante in chiave digitale dell’Indirizzo Grafica e Comunicazione presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “G.B. Amico”, in città.

La scuola fa parte dell’Istituzione scolastica IIS “S.Calvino-G.B. Amico” di cui fanno parte due tecnici, uno tecnologico e uno economico, e un professionale. Ha un bacino d’utenza che abbraccia molti comuni della provincia di Trapani e conta circa settecento alunni e un centinaio di docenti.

Il laboratorio, inaugurato nei giorni scorsi, è stato realizzato grazie ai fondi europei messi a Bando dal MIUR con l’Avviso n. 37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B2. E’ uno spazio altamente professionalizzante – spiegano a scuola – e in grado “di rispondere efficacemente …









